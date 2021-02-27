لبنان.. مسيرة لتأييد دعوة البطريرك الماروني للحياد في النزاعات الإقليمية

تجمع مئات اللبنانيين أمام البطريركية المارونية، لتأييد دعوة البطريرك مار بشارة الراعي بأن تلتزم البلاد الحياد في النزاعات الإقليمية، لإخراجها من الأزمة السياسية والاقتصادية.

وقال الراعي في كلمة له للحشد السبت أمام البطريركية في بكركي: "أتيتم من كل لبنان، أتيتم من كل الأعمار، نساء ورجالا أتيتم، رغم أخطار كورونا، لتدعموا طرح الحياد والمؤتمر الدولي الخاص بلبنان. وبكلمة أتيتم تطلبون إنقاذ لبنان. إننا معا، نعم معا، سننقذ لبنان".

وأضاف: "نريد من المؤتمر الدولي إعلان حياد لبنان فلا يعود ضحية الصراعات والحروب، وأرض الانقسامات، وبالتالي يتأسس على قوة التوازن، لا على موازين القوى التي تنذر دائما بالحروب".

وأردف قائلا "لا توجد دولتان أو دول على أرض واحدة، ولا يوجد جيشان أو جيوش في دولة واحدة، ولا يوجد شعبان أو شعوب في وطن واحد. إن أي تلاعب بهذه الثوابت يهدد وحدة الدولة".

المصدر: "رويترز"