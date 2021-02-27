أبو الغيط يؤيد البيان السعودي الرافض للتقرير الأمريكي حول قضية مقتل خاشقجي
Reuters RAMZI BOUDINA
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أعرب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تأييده للبيان السعودي، الرافض لتقرير وكالة المخابرات الأمريكية حول قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقال أبو الغيط في تصريح: "السلطات القضائية السعودية هي المعنية وحدها بمحاسبة المتورطين في قضية خاشقجي".
وأعرب عن "تأييده للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية والذي تضمن رفضا لاستنتاجات تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول القضية".
وأشار إلى أن "هذه الوكالة ليست جهة حكم أو قرار دولية"، لافتا إلى أن "قضايا حقوق الإنسان لا ينبغي تسييسها".
ناصر حاتم
المصدر: RT