إحباط محاولة تسلل وتهريب من سوريا إلى الأردن

أكد مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من سوريا إلى الأردن.

وبين المصدر، أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 746 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدر و أكثر من 29500 حبة من مادة جاليكا المخدرة وما يقارب الـ15 ألف حبة من مادة الباليريكا المخدرة و1679 حبة من مادة الاريكا المخدرة و159 حبة من مادة غابالير المخدرة، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة".

وأشار المصدر، إلى أن "المنطقة العسكرية الشمالية تعاملت خلال الـ72 ساعة الماضية مع 3 محاولات تسلل وتهريب وتمكنت من إحباطها جميعا".

وأضاف: "العملية الأمنية تمت بناء على معلومات استخبارية سابقة، وبالتنسيق مع مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك العامة، وإدارة مكافحة المخدرات".

وشدد، على أن "القوات المسلحة جاهزة، وعلى مدار الساعة للتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل، أو محاولة تهريب وكل ما يمس الأمن الوطني الأردني".

المصدر: "قناة المملكة" + "عمون"