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4 دول إفريقية تحت مجهر منظمة دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

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4 دول إفريقية تحت مجهر منظمة دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
Reuters
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صنفت "مجموعة العمل المالي" (GAFI) الدولية 4 دول إفريقية، هي المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان، دولا تحت المراقبة لإخفاقها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت المجموعة هذه الدول إلى قائمة البلدان التي تعاني من "قصور استراتيجي" والتزمت بوضع خطط وجداول زمنية دقيقة لتحسين أوضاعها بهذا الشأن، بالتعاون مع هذه الهيئة الدولية التي تتخذ أمانتها العامة من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، مما يخضعها للمزيد من المراقبة لشؤونها المالية.

في المقابل، أشادت الهيئة الدولية بالتقدم الذي حققته دول على غرار ألبانيا وكمبوديا وبوتسوانا وغانا ونيكاراغوا وزيمبابوي وباكستان.

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المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية/صحيفة "Challenge" المغربية

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