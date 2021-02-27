السعودية.. حملة تضامن واسعة مع بن سلمان بعد التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

أثار نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي، وعلاقة ولي العهد السعودي بذلك، عاصفة من الردود عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تطرق الإعلام السعودي للتقرير باقتضاب.

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وتصدر هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان" موقع "تويتر" في السعودية، واعتبر المغردون أن التقرير اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه محاولة لاستهداف الأمير محمد بن سلمان والمملكة.

pic.twitter.com/0TXARQW6ij — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 26, 2021

التقرير الذي كان ينتظره "المرتزقة" حول مقتل #خاشقجي اُعتمد على

نعتقد

تقييمنا

غالباً

التقرير لم يثبت تورط الأمير #محمد_بن_سلمان في مقتله وكل المعلومات الواردة في التقرير معلومات إعلامية من جهات معادية لـ #السعودية#كلنا_محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/HMiTU8kd1c — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) February 26, 2021

تقرير المخابرات الأمريكية بشأن #جمال_خاشقجي ( فضيحة بجميع المقاييس ) كيف لوكالة مثل الاستخبارات الأمريكية ( التي تعد الأشهر عالميا ) ، تستقي معلوماتها من مصادر مجهولة ولاتحمل دليل ملموس يمكن الاستناد عليه #كلنا_محمد_بن_سلمان — خالد الزعتر (@khzaatar) February 26, 2021

القضاء السعودي قال كلمته مبكرا في قضية #خاشقجي بحضور ومتابعة أولياء الدم وتحققت العدالة، وتقرير ال CIA مجرد مادة للاستهلاك الإعلامي .#كلنا_محمد_بن_سلمان — فهد العجلان (@FahadAlajlan) February 26, 2021

استهداف المملكة العربية السعودية هو نقطة اتفاق لدى أراذل البشر من أماكن متعددة ، اعتدنا مثل ذلك منذ زمن ،، وازداد ألمهم وصراخهم بعد الإصلاحات التي يقوم بها سيدي #ولي_العهد يحفظه الله ، السعودية بتاريخها وعزها وشموخ شعبها وحنكة قادتها ستبقى دولة عظيمة 🇸🇦#كلنا_محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/6TbKaq1p5V — عبدالعزيز العصيمي (@mr_abdualaziz1) February 26, 2021

بدوره، كتب علي الشهابي، الرئيس السابق لمؤسسة الجزيرة العربية في واشنطن، عبر "تويتر"، أنه لا يوجد شيء جديد في التقرير وأنه "ليس هناك أي دليل دامغ ضد محمد بن سلمان".

وقال عبد الرحمن الراشد، كاتب المقال السعودي إنه "ورد في التقرير: ليس مؤكدا حتى أن الفريق المتهم كان في رحلة للتخلص من خاشقجي". وقال أيضا إنه "لا يوجد دليل دامغ".

ولم تتناول أكبر الصحف والقنوات التلفزيونية السعودية خبر إصدار التقرير، وفي نشرتها المسائية أشارت قناة "العربية" المملوكة لسعوديين إلى التقرير إشارة وجيزة، وركزت على ما قالت إنه غياب أي أدلة ملموسة، كما كتبت صحيفة "عكاظ" شبه الرسمية في الصفحة الأولى من عددها الصادر اليوم "الوطن محصن" مع صورة كبيرة لولي العهد وهو يبتسم.

وقالت إن "إدارة بايدن ستدرك قريبا أن القضايا المعقدة في المنطقة لن تجد حلا إلا من خلال اتفاق جديد واستثنائي مع شركائها في المنطقة يتضمن محاسبة طهران".

وكانت الاستخبارات الأمريكية قالت في تقريرها "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأضاف ملخص التقرير: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".

ورفضت السعودية رسميا "ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مضيفة أن المسؤولين عن "هذه الجريمة النكراء" حوكموا أمام محاكم سعودية و"تم تقديمهم للعدالة".

وتنفي الرياض أي تورط لولي العهد.

المصدر: RT+ رويترز