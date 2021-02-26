ليبيا.. صالح يدعو البرلمان للانعقاد ومنح الثقة لحكومة الدبيبة

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أعضاء المجلس لعقد جلسة في مدينة سرت الليبية يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وجاء في بيان لمجلس النواب الليبي أنه تقرر دعوة المجلس للانعقاد "لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة".

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وأضاف البيان أنه يمكن عقد الجلسة "في حال أكدت لجنة 5+5 قدرتها على تأمين جلسة مجلس النواب وفي حال تعذر ذلك فسوف يكون الانعقاد فى مدينة طبرق شرق ليبيا فى ذات الزمان المحدد".

وطالب البيان "لجنة 5+5 بالرد على طلب مجلس النواب بتأمين الجلسة بوقت كاف".

ناصر حاتم ـ الملف الليبي