رئيس الوزراء الليبي يكشف عن طبيعة العلاقة بين بلاده وتركيا خلال المرحلة المقبلة

أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، أن علاقة حكومته مع ‎تركيا متميزة في إطار الاحترام المتبادل لسيادة الدول، واصفا أنقرة بأنها "شريك اقتصادي ونحن ندعم هذه الشراكة".

وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "الاتفاقيات الموقعة مع تركيا تخدم المصالح الليبية".

وشدد دبيبة، على أن "علاقة بلاده بتركيا ستكون في إطار الاحترام المتبادل".

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، مطلع الشهر الجاري، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة سيقودها دبيبة رئيسا للوزراء إلى جانب محمد المنفي الذي فاز بمنصب رئيس المجلس الرئاسي.

وفازت القائمة بـ39 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب، فتحي باشاغا.

ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر.

وتعتبر تركيا أكبر داعم خارجي لحكومة الوفاق الوطني السابقة التي قادها رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، في المواجهة مع "الجيش الوطني الليبي" المهمين على شرق البلاد والذي يقوده المشير خليفة حفتر المؤيد من قبل مجلس النواب في طبرق ومصر والإمارات.

ناصر حاتم

المصدر: RT