سيناتور أمريكي يدعو بايدن لتوضيح أسباب توجيه ضربة للأراضي السورية

دعا السيناتور الديمقراطي تيم كين، إدارة الرئيس جو بايدن لتقديم توضيحات للكونغرس بشأن أسباب توجيه الضربة العسكرية إلى الأراضي السورية.

وقال السيناتور في بيان له، اليوم الجمعة، إن "الشعب الأمريكي يستحق أن يرى توضيحات من الإدارة بشأن هذه الأعمال التي تم القيام بها بدون التوجه للكونغرس".

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وأضاف كين أن "الأعمال العسكرية الهجومية بدون موافقة الكونغرس غير دستورية في غياب ظروف استثنائية. ويجب إطلاع الكونغرس على تفاصيل هذه القضية فورا".

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت الليلة الماضية ضربات جوية إلى عدة مواقع "لفصائل متحالفة مع إيران" على الأراضي السورية، وذلك "ردا على الهجمات الأخيرة على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق"، والتي تعتبر الإدارة الأمريكية إيران مسؤولة عنها.

المصدر: نوفوستي