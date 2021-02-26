 
مباشر

سيناتور أمريكي يدعو بايدن لتوضيح أسباب توجيه ضربة للأراضي السورية

أخبار العالم العربي

سيناتور أمريكي يدعو بايدن لتوضيح أسباب توجيه ضربة للأراضي السورية
Reuters POOL
السيناتور الديمقراطي تيم كين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/puvl

دعا السيناتور الديمقراطي تيم كين، إدارة الرئيس جو بايدن لتقديم توضيحات للكونغرس بشأن أسباب توجيه الضربة العسكرية إلى الأراضي السورية.

وقال السيناتور في بيان له، اليوم الجمعة، إن "الشعب الأمريكي يستحق أن يرى توضيحات من الإدارة بشأن هذه الأعمال التي تم القيام بها بدون التوجه للكونغرس".

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: الضربات الجوية في سوريا تهدف لإرسال رسالة مفادها بأن بايدن يعمل على حماية الأمريكيين
البيت الأبيض: الضربات الجوية في سوريا تهدف لإرسال رسالة مفادها بأن بايدن يعمل على حماية الأمريكيين

وأضاف كين أن "الأعمال العسكرية الهجومية بدون موافقة الكونغرس غير دستورية في غياب ظروف استثنائية. ويجب إطلاع الكونغرس على تفاصيل هذه القضية فورا".

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت الليلة الماضية ضربات جوية إلى عدة مواقع "لفصائل متحالفة مع إيران" على الأراضي السورية، وذلك "ردا على الهجمات الأخيرة على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق"، والتي تعتبر الإدارة الأمريكية إيران مسؤولة عنها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا