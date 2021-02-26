الصين تمنح تونس 100 ألف جرعة لقاح ضد كورونا

ذكرت الرئاسة التونسية، الخميس، أنه وفي إطار متابعتها لعملية توفير مختلف أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، فإن الصين أكدت استعدادها لتوفير جزء من هذه اللقاحات لتونس بشكل هبة.

وأوضحت الرئاسة في بيان أن السفير الصيني بتونس زهانغ جيانغو، أعرب عن استعداد بلاده لتقديم 100 ألف جرعة تلقيح ضد هذا الفيروس بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة.

وأعربت الرئاسة عن خالص شكرها لجمهورية الصين الشعبية على هذا الاستعداد الذي يعكس التعاون المستمر بين البلدين.

رئاسة الجمهورية تعرب عن خالص شكرها لجمهورية الصّين الشعبيّة على استعدادها لتقديم مائة ألف جرعة تلقيح ضد فيروس #كوفيد19 في شكل هبة، وهو ما يعكس التعاون المستمرّ بين البلدين. #TnPRpic.twitter.com/xAqlbbeMi8 — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) February 25, 2021

وكان السفير الروسي لدى تونس سيرغي نيكولاييف، قد قال إن روسيا وتونس تجريان مباحثات لتوريد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن السفير الروسي أن تونس تسعى لإعادة الحياة في البلاد إلى طبيعتها، وتعتبر أن تطعيم السكان ضد فيروس كورونا، هو أهم عامل لعودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى مسارها المعتاد.

وأوضح السفير أن إمكانية استخدام اللقاح الروسي لمكافحة وباء كورونا، كانت محل دراسة منذ بداية ظهوره من قبل الأطباء والمختصين في تونس.

وأشار نيكولاييف إلى أنه "نتيجة للعمل المشترك قررت وزارة الصحة التونسية، يوم 30 يناير، السماح باستخدام اللقاح الروسي، مضيفا أن المفاوضات جارية بشأن توريد اللقاح في أسرع وقت ممكن.

المصدر: وكالات