ولي العهد السعودي يتلقى اتصالين من العراق

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اتصالين هاتفيين من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان العراقيين، اطمئنا فيه على صحته عقب العملية الجراحية التي أجراها الأسبوع الجاري.

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حيث اطمأن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال الاتصال على صحة ولي العهد، متمنيا له الصحة والعافية.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اطمأن فيه أيضا على صحة ولي العهد، داعيا له بالصحة والعافية بعد إجراء العملية.

فيما أعرب ولي العهد السعودي، عن شكره لرئيس الوزراء ورئيس البرلمان العراقيين على المشاعره الأخوية الصادقة.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن أن ولي العهد خضع لعملية جراحية "تكللت بالنجاح"، وقد غادر من بعدها المستشفى.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان إن بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح الأربعاء الماضي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

المصدر: "سبق"