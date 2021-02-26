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مسؤول حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يحث السعودية على السماح بحرية التعبير والتجمع

أخبار العالم العربي

مسؤول حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يحث السعودية على السماح بحرية التعبير والتجمع
Reuters
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أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن أسفها لاحتجاز أشخاص "ظلما" في السعودية، ودعت المملكة لاحترام حرية التعبير وحق التجمع السلمي.

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وقالت المفوضة ميشيل باشليت اليوم الجمعة في تعليقات علنية نادرة على السعودية، إن أشخاصا "محتجزون ظلما" في المملكة، وحثتها على دعم حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي. 

وقالت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "أحث السلطات على وضع أطر تشريعية لدعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات للجميع في المملكة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش في اتصال هاتفي يوم الخميس مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان أهمية تقدم السعودية في مجال حقوق الإنسان.

المصدر: رويترز 

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