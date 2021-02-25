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وزير الخارجية الأمريكي يبحث أهمية حقوق الإنسان مع نظيره السعودي

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وزير الخارجية الأمريكي يبحث أهمية حقوق الإنسان مع نظيره السعودي
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي يناقش أهمية حقوق الإنسان مع نظيره السعودي
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قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش في اتصال هاتفي يوم الخميس مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان أهمية تقدم السعودية في مجال حقوق الإنسان.

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وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن ووزير الخارجية السعودي ناقشا أيضا "الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية".

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أفادت بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن.

وأشارت أيضا إلى أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتصل بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود "قريبا جدا"، وأن هناك مجموعة إجراءات على الطاولة تتعلق بالمملكة.

المصدر: رويترز

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