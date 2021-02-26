إسرائيل.. اتهام مواطن عربي بالتجسس لصالح "حماس"

كشفت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" اليوم الجمعة، عن اعتقال مواطن إسرائيلي واتهامه بالعمل كـ"جاسوس" لحركة "حماس" وجمع معلومات عن موقع منظومة القبة الحديدية.

وذكر البيان الصادر عن "الشاباك" والشرطة أن المتهم هو محمد أبو عدرا (43 عاما)، مواطن يعيش في مدينة رحوفوت جنوب إسرائيل.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد أبو عدرا، نسبت إليه فيها تهما، بينها "العضوية في تنظيم إرهابي، التعبير عن قرار بالخيانة، وتسليم معلومة للعدو".

يشار إلى أن والد أبو عدرا هو مواطن بدوي في إسرائيل ووالدته من قطاع غزة، وهو متزوج من مواطنة من غزة ويتنقل بين رحوفوت ورفح عبر معبر إيرز (بيت حانون).

وحسب بيان "الشاباك"، فإن "الذراع العسكري لحركة حماس استغلت قدرة أبو عدرا على التنقل بين إسرائيل وغزة بسبب وضعه العائلي، والتقى عناصره معه في القطاع وكلفوه بتنفيذ مهمات في إسرائيل".

وأضاف البيان أنه "تبين من التحقيق معه أن حماس جندته قبل سنة ونصف السنة وجمع المعلومات لصالحها".

وذكر "الشاباك" أنه خلال العام الماضي، "اعتقل أرباب عائلات أخرى منقسمة بين إسرائيل وغزة بعد اكتشاف أنهم هم أيضا يعملون لصالح حماس".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية