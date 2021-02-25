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وزيرة الخارجية السودانية: لن نتنازل عن شبر واحد من أرض الأجداد

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وزيرة الخارجية السودانية: لن نتنازل عن شبر واحد من أرض الأجداد
سونا
مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية السودان
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شددت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصـادق المهدي، على موقف بلادها بأن "لا تفريط في سيادة السودان وحدوده، وأنه لن يتم التنازل عن شبر واحد من أرض الأجداد".

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وأشارت الوزيرة في لقاء بالنادي الدبلوماسي، مع رابطة سفراء السودان إلى سعي وزارتها لبناء سياسة خارجية تخرج البلاد من العزلة الخارجية والملاحقة إلى إقامة علاقات متكافئة مع الجوار، والعمق الإفريقي، والمجتمع الدولي.

وذكرت الوزيرة أن "كثيرا من صلاحيات وزارة الخارجية كانت قد سلبت في العهود الشمولية، وسادت ما تسمى بالدبلوماسية الرسالية، والدبلوماسية الرئاسية، على عكس ما كان يحدث في النظم الديمقراطية التي أعطت وزارة الخارجية وضعا رياديا متقدما"، وأكدت أن مهمتنا في الوزارة هي استعادة الدبلوماسية السودانية، بتقاليدها الراسخة، وكواجهة مشرفة للبلاد وقيمها وتنوعها.

 

المصدر: سونا

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