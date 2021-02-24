الجيش اليمني يعلن مقتل 4 أشخاص من "أنصار الله" في تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مقتل 4 أشخاص من جماعة "أنصار الله" الحوثية إثر تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" عن نائب ركن التوجيه المعنوي في محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، قوله إن "الجيش نفذ عملية إغارة على مواقع تمركز الحوثيين في مناطق المبرك والمزف وفي محيط الكريفات شرقي مدينة تعز".

وأضاف أن "الإغارة أسفرت عن مقتل 4 من عناصر الحوثيين وجرح آخرين"، مشيرا إلى "أن العملية تأتي ردا على استهداف الحوثيين الأحياء السكنية في المدينة".

وأشار الموقع إلى أن "مدفعية الجيش قصفت مواقع للحوثيين غرب مدينة تعز، ملحقة خسائر بهم في العدد والعدة"، حسب الدفاع اليمنية.

المصدر: "26 سبتمبر"