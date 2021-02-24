العراق يؤكد أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار وتفعيل اللجان الخاصة بهذا الملف.

وشدد خلال ورشة عمل تخصصية بعنوان، ترسيم الحدود الجيوسياسية مع دول الجوار، على ضرورة "تفعيل اللجان الخاصة بملف ترسيم الحدود، وتهيئة المتطلبات القانونية والفنية اللازمة لهذا الأمر، مع التأكيد على تغليب المصلحة الوطنية في التفاوض مع دول الجوار".

وقال الأعرجي: "على المفاوض العراقي أن يتسلح ويستعين بكافة الوثائق والمستندات والأدلة والخرائط والقرائن والحقائق والتعامل الجاري والعادات المتبعة، وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تثبت أو تدعم وجود هذه الحقوق".

المصدر: RT