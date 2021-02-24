السعودية تسمح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ مباشرة

أصدرت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، "توجيهات "بالسماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ مباشرة.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، حسب بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية، عن صدور الأمر بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كن مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة".

وأوضحت المديرية أنه في حال عدم قدرة المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، "فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة أبشر الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر".

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه "إنفاذا للتوجيهات السامية بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية" خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "واس"