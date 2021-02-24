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فنلندا.. تسجيل إصابة شخصين بسلالة جديدة محلية من فيروس كورونا المستجد

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فنلندا.. تسجيل إصابة شخصين بسلالة جديدة محلية من فيروس كورونا المستجد
Facebook@vitalaboratoriot
خبيران في مختبر Vita Laboratoriot الفنلندي
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أعلن مختبر طبي في فنلندا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابتين بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد أطلق عليها Fin-796H.

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وقال مختبر Vita Laboratoriot الفنلندي، في بيان، إن الحالتين المذكورتين تنتميان إلى سلسلة عدوى واحدة تضم أيضا أربعة مرضى آخرين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، ما يدل على احتمال إصابة هؤلاء الأشخاص الأربعة على الأقل بالسلالة الجديدة (التي أعلن اكتشافها للمرة الأولى في 17 فبراير).

وبعد تحديد الجينوم الكامل للسلالة الجديدة، كشفت البحوث العلمية أن الحديث يدور عن نسخة فريدة من فيروس SARS-CoV-2، تختلف عن جميع النسخ السابقة بما لا يقل عن 15 جزءا من جينوم الفيروس.

وسجلت في فنلندا حتى الآن أكثر من 450 حالة إصابة بسلالات مختلفة من فيروس كورونا، يعود جلها إلى السلالات البريطانية (427) والجنوبية الإفريقية (22) والبرازيلية.

المصدر: "نوفوستي"

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