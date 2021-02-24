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سفينة بحرية أمريكية تصل إلى السودان

أخبار العالم العربي

سفينة بحرية أمريكية تصل إلى السودان
RT
سفينة بحرية أمريكية تصل السودان
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أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم عن وصول سفينة النقل السريع التابعة لقيادة النقل البحري العسكري "يو إس إن إس كارسون سيتي" إلى بورتسودان، اليوم الأربعاء.

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وقال قائد القوات البحرية، وقيادة النقل البحري في أوروبا وإفريقيا وقائد فرقة العمل 63، النقيب فرانك أوكاتا: "يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري، وترغب القوات المسلحة الأمريكية في تعزيز شراكتها المتجددة مع القوات المسلحة السودانية".

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب قائد الاشتباك المدني العسكري بالقيادة الأمريكية في إفريقيا، السفير، أندرو يونغ، ومدير المخابرات، الأدميرال هايدي بيرج، إلى الخرطوم في يناير من هذا العام، لتوسيع المشاركة التعاونية.

سفينة بحرية أمريكية تصل إلى السودان
RT

المصدر: RT

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