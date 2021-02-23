مصر.. ارتفاع ضحايا المركب الغارق في الإسكندرية إلى 9 أشخاص والبحث جار عن مفقودين

انتشلت قوات الإنقاذ في مصر، اليوم الثلاثاء، جثة جديدة من ضحايا المركب الغارق في منطقة الملاحات ببحيرة مريوط بالإسكندرية، ليرتفع إجمالي عدد الجثث المنتشلة إلى 9.

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وتواصل 4 وحدات إنقاذ نهري، إلى جانب غطاسين متطوعين، أعمال البحث عن مفقودين آخرين يقدر عددهم بـ5 أشخاص، وفقا لرواية الأهالي.

وحسب مصدر أمني، قدر عدد مصابي الحادث الذين جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام بـ6 مصابين.

وكان المركب يقل 19 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية بإحدى الجزر في بحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن 4 وحدات من الإنقاذ النهري ما زالت تواصل جهود البحث عن المفقودين في الحادث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية