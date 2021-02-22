القوات الإماراتية توقع صفقات شراء أسلحة بقيمة 12.323 مليار درهم في معرضي "آيدكس" و"نافدكس"

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الاثنين، أنها وقعت صفقات شراء أسلحة بقيمة 12.323 مليار درهم خلال معرضي "آيدكس" و"نافدكس" بدورتهما لعام 2021.

وذكرت إدارة معرضي "آيدكس" و"نافدكس"، حسبما نقلته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، أن قوات البلاد وقعت الاثنين 11 صفقة بقيمة 7.293 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي تم إبرامها منذ انطلاقتهما إلى نحو 12.323 مليار درهم.

وقال المتحدث الرسمي للمعرضين، العميد ركن محمد خميس الحساني، إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 6.983 مليار درهم، والتي تمثل نسبة 95% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 310 ملايين درهم بنسبة 5%.

وأشار الحساني إلى أن العقود الخارجية توزعت على 9 شركات خارجية، وصفقتين محليتين.

وقال المتحدث الآخر، العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، إن أبرز الصفقات الخارجية التي عقدت، كانت مع شركة "SAAB AB" لشراء طائرات الإنذار المبكر نوع "G6000" لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 3.742 مليار درهم، وعقد آخر مع شركة "RAYTHEON" لشراء صواريخ "باتريوت" من نوع "GEM-T" لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 2.614 مليار درهم.

وتضمنت الصفقات الخارجية أيضا عقدا مع "FERRETTI" بقيمة 136.3 مليون درهم، كما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة "JOINT STOCK" للدعم الفني لنظام ميدان الحرب الإلكترونية للأهداف الوهمية لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 30 مليون درهم، وعقدا مع شركة "HESCO BASTION" لشراء الحوائط الدفاعية لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 27.9 مليون درهم.

وتضمنت الصفقات عقدا مع شركة "RUVEX" بقيمة 3.110 مليون درهم، وصفقة مع "ART INTERNATIONAL EURO" لتوريد قطع الغيار وتقديم التدريب والمساندة الفنية "رادار الكوبرا" لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 110.190 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "SAFRAN ELECTRONICS"، لتجديد عقد توفير قطع الغيار والصيانة والإصلاح وفحص المناظير للدبابة "لوكليرك" والمدرعة "BMP3" بقيمة 85.470 مليون درهم، إلى جانب عقد مع شركة "DTEC" لشراء زوارق مرور بطول 50 متر لصالح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 233.740 درهم.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم المعرضين، المقدم طيار سارة حمد الحجري، إن العقود المحلية تضمنت التعاقد مع شركة "International Golden Group" لشراء صواريخ عيار 122 ملم الصواريخ لصالح القوات البرية بقيمة 285 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "أحمد المزروعي للصناعات المعدنية" لتقديم الإسناد الفني وتركيب قواعد الأسلحة وصيانة الأهداف المتحركة لصالح مديرية التدريب بقيمة 25 مليون درهم.

المصدر: "وام"