 
مباشر
عاجل
مصرع السفير الإيطالي في الكونغو الديمقراطية متأثرا بجروحه بعد هجوم استهدف قافلة أممية شرق البلاد

الجيش الإسرائيلي: أحبطنا تهديدا قبالة شاطئ غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: أحبطنا تهديدا قبالة شاطئ غزة
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptr8

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قامت، اليوم الإثنين، بإحباط نشاط بحري قبالة شواطئ قطاع غزة كان يشكل تهديدا محتملا للزوارق الحربية، دون الكشف عن أي تفاصيل حول طبيعة النشاط أو التهديد.

إقرأ المزيد
"معا": القوات الإسرائيلية تعتقل 19 مواطنا بينهم قياديان في "حماس"

ووفقا لبيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فقد رصدت قوات بحرية للجيش في وقت سابق، نشاطا بحريا في عرض البحر أمام قطاع غزة.

وزعم المتحدث العسكري بأن "النشاط البحري هذا شكل تهديدا محتملا على قطع بحرية تابعة لسلاح البحرية، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإحباطه".

وأضاف: "سيواصل الجيش العمل ضد التهديدات الخطيرة في المجال البحري".

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصدر عسكري، بأن زورق تمشيط إسرائيلي من نوع "دفورا" رصد قطعة بحرية فلسطينية، اقتربت منه بشكل يثير الريبة، أمام مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفتح مقاتلو الزورق النار تجاهها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا