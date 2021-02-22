الجيش الإسرائيلي: أحبطنا تهديدا قبالة شاطئ غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قامت، اليوم الإثنين، بإحباط نشاط بحري قبالة شواطئ قطاع غزة كان يشكل تهديدا محتملا للزوارق الحربية، دون الكشف عن أي تفاصيل حول طبيعة النشاط أو التهديد.

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ووفقا لبيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فقد رصدت قوات بحرية للجيش في وقت سابق، نشاطا بحريا في عرض البحر أمام قطاع غزة.

وزعم المتحدث العسكري بأن "النشاط البحري هذا شكل تهديدا محتملا على قطع بحرية تابعة لسلاح البحرية، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإحباطه".

وأضاف: "سيواصل الجيش العمل ضد التهديدات الخطيرة في المجال البحري".

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصدر عسكري، بأن زورق تمشيط إسرائيلي من نوع "دفورا" رصد قطعة بحرية فلسطينية، اقتربت منه بشكل يثير الريبة، أمام مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفتح مقاتلو الزورق النار تجاهها.

المصدر: RT