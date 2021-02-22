وزير الخارجية العراقي يصل إلى السعودية

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

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وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان: "الزيارة جاءت بعد دعوة وجهها وزير الخارجية السعودي"، مضيفا أن "الجانبين سيبحثان أهم التطورات على صعيد العلاقات الثنائية، ومتابعة أهم مخرجات اجتماعات لجنة التنسيق العُليا بين الجانبين، وسبل الدفع لاستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض".

وأضاف الصحاف: "الوزيران سيتطرقان لأهمية اعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، فضلا عن بحثهما لمجمل الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المصالح المشتركة".

المصدر: السومرية