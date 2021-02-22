 
مباشر
عاجل
مصرع السفير الإيطالي في الكونغو الديمقراطية متأثرا بجروحه بعد هجوم استهدف قافلة أممية شرق البلاد

وزير الخارجية العراقي يصل إلى السعودية

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية العراقي يصل إلى السعودية
Reuters
فؤاد حسين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptr4

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

إقرأ المزيد
وزير الداخلية العراقي يصل الرياض في زيارة غير معلنة
وزير الداخلية العراقي يصل الرياض في زيارة غير معلنة

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان: "الزيارة جاءت بعد دعوة وجهها وزير الخارجية السعودي"، مضيفا أن "الجانبين سيبحثان أهم التطورات على صعيد العلاقات الثنائية، ومتابعة أهم مخرجات اجتماعات لجنة التنسيق العُليا بين الجانبين، وسبل الدفع لاستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض".

وأضاف الصحاف: "الوزيران سيتطرقان لأهمية اعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، فضلا عن بحثهما لمجمل الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المصالح المشتركة".

المصدر: السومرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا