ليبيا.. فيديو يوثق "الهجوم" على موكب وزير "داخلية الوفاق"

رصدت كاميرا مراقبة تفاصيل ما قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية إنها "محاولة اغتيال" نجا منها وزير الداخلية، فتحي باشاغا، في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس، أمس الأحد.

ويظهر المقطع الذي نشرته وكالة "الأناضول" انقلاب سيارة من نوع "تيوتا 27 هايلوكس مزدوجة"، تابعة لجهاز "دعم الأمن والاستقرار"، التابع لحكومة الوفاق الليبية.

#ليبيا.. كاميرا مراقبة ترصد "محاولة اغتيال" وزير الداخلية

رصدت كاميرا مراقبة بعض تفاصيل ما قالت وزارة الداخلية الليبية إنها محاولة اغتيال نجا منها وزير الداخلية، فتحي #باشاغا، في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس.https://t.co/HfXYhlIORspic.twitter.com/voMDcYhtFd — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 21, 2021

يذكر أن "جهاز دعم الاستقرار" نفى تعرض وزير داخلية الحكومة فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال الأحد.

وأكد الجهاز في بيان أن "حرس باشاغا بادروا بإطلاق الرصاص عندما تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور موكب الوزير".

وأضاف أن "ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراس وزير الداخلية، وينفي الجهاز أي محاولة لاغتيال الوزير ويتعهد بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه وفقا للقانون والتشريعات".

المصدر: "الأناضول" + RT