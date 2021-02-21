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لبنان..43 وفاة و1685 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

لبنان..43 وفاة و1685 إصابة جديدة بكورونا
Reuters MOHAMED AZAKIR
فيروس كورونا - لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 43 وفاة و1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 4340، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 355956.

وبحث وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في 17 فبراير الحالي مع السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، سبل تزويد بيروت بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا بشكل عاجل.

وأوضح حسن، أن لبنان يعمل بأقصى سرعة ممكنة من أجل استيراد اللقاح، مضيفا: "سنعمل في غضون أسبوع أو أسبوعين لإبرام اتفاقية ليتسنى حينها استقدام اللقاح وذلك بعد تقدير كمية اللقاحات التي سيتم الاتفاق عليها وتواريخ الحصول عليها".

المصدر: RT

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