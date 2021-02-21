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السعودية: أطلقنا مشروعا طموحا لتوطين الصناعات العسكرية

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السعودية: أطلقنا مشروعا طموحا لتوطين الصناعات العسكرية
Globallookpress
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أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى اليوم الأحد أن المملكة أطلقت "مشروعا طموحا" لتوطين الصناعات العسكرية، ضمن برنامج "رؤية 2030".

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، في كلمة ألقاها على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" الذي افتتح في أبوظبي: "إن المملكة انطلقت بمشروع طموح لتوطين الصناعات العسكرية حددت أهدافه بدقة رؤية المملكة 2030، ونعمل مع حلفائنا وأصدقائنا من كل أنحاء العالم لتحقيق أهدافنا بناء على المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة".

وأشار المسؤول إلى أن "الصناعات العسكرية في السعودية، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، استمرت في العمل بفعالية على مستوى سلاسل الإمداد، وذلك بفضل البنية التحتية اللوجستية وتوظيف التقنية والإمكانات الرقمية التي استثمرت فيها الدولة على مدى سنوات طويلة".

كما أعرب العوهلي عبر حسابه في "تويتر" عن سروره بافتتاح جناح المملكة في المعرض، قائلا:"هذه المشاركة النوعية نسعى من خلالها إلى تطوير الصناعة الوطنية عبر خلق شراكات مع أبرز اللاعبين في المجال، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية".

المصدر: "سبق" + RT

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