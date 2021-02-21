وفد من الفاتيكان يزور مدينة أور الأثرية تمهيدا لزيارة البابا إلى العراق (صور)

زار وفد من الفاتيكان اليوم الأحد، مدينة أور الأثرية في محافظة ذي قار بجنوب العراق، تمهيدا للزيارة "التاريخية" التي سيقوم بها البابا فرنسيس إلى العراق.

وقال مراسل RT، إن "وفدا من الفاتيكان زار مدينة أور حيث بيت نبي الله إبراهيم، واطلع على الاستعدادات التي تجري في المكان الذي سيلقي فيه البابا كلمته".

ومن المقرر أن يجري البابا فرنسيس زيارة إلى العراق تستمر من الخامس إلى الثامن من الشهر المقبل، في زيارة وصفت بـ"التاريخية".

المصدر: RT