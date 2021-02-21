Daily Mail: نشطاء يسعون لإدارج حاكم دبي تحت قانون ماغنيتسكي.. تجميد أصول وحظر تأشيرات

ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن نشطاء طلبوا من وزير الخارجية دومينيك راب تطبيق عقوبات مالية على ممتلكات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في المملكة المتحدة.

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يأتي ذلك على خلفية معلومات نفتها حكومة دبي حول احتجاز لطيفة ابنة بن راشد في الإمارة.

وبحسب الصحيفة، فقد طلب النشطاء المشورة من بيل براودر، العقل المدبر لقانون "ماغنيتسكي" لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، عن طريق تجميد الأصول وحظر التأشيرات، في إطار جهودهم لفرض عقوبات مالية على حاكم دبي.

وقال براودر: "ستنتهي الحياة المالية للشيخ محمد إذا تمت إضافته إلى قائمة Magnitsky.. سيجعله ذلك منبوذا ماليا دوليا".

ويمتلك حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصولا ضخمة في المملكة المتحدة، بما في ذلك 75 مليون جنيه إسترليني، وقصر سوفولك، و63 ألف فدان في المرتفعات البريطانية. كما أسس اسطبلات جودلفين في نيوماركت، وشغفه بسباقات الخيل هو الذي يربطه بالمملكة.

في غضون ذلك، طلبت تينا جوهياينن صديقة الشيخة لطيفة،من ملكة بريطانيا التدخل لحل القضية.

وفي رسالة مفتوحة نشرت عبر صحيفة "The Mail on Sunday" البريطانية، ناشدت تينا جوهياينن الملكة إليزابيث لاستخدام "أي تأثير". لإطلاق سراح لطيفة وشقيقتها الكبرى شمسة.

وأضافت مخاطبة الملكة: "تحظين باحترام عالمي، أعتقد حقا أن تدخلك يمكن أن يساعد".

وجوهياينن صديقة الشيخة لطيفة منذ عام 2010، عندما عينتها العائلة الإماراتية كمدربة فنون قتالية.

وفي عام 2018، كانت حاسمة في محاولة الهرب مع الشيخة لطيفة من أجل الحرية، وعبرتا الحدود إلى عمان وأبحرتا عبر بحر العرب.

ولكن تم اقتحام قاربهما من قبل الكوماندوز قبالة سواحل الهند، وأرغمتا على العودة إلى دبي، ثم أطلق سراح جوهياينن.

وبعد أن طلبت الأمم المتحدة من حكومة الإمارات الأسبوع الماضي دليلا على سلامة الشيخة لطيفة، أكدت سفارة الإمارات في لندن على أن لطيفة في دبي تتلقى الرعاية في المنزل وتواصل التحسن، وأن التغطية الإعلامية لا تعكس الوضع الحقيقي.

المصدر: Daily Mail