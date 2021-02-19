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سفارة الإمارات في لندن: الشيخة لطيفة تتلقى الرعاية في المنزل وتواصل التحسن

سفارة الإمارات في لندن: الشيخة لطيفة تتلقى الرعاية في المنزل وتواصل التحسن

أخبار العالم العربي

سفارة الإمارات في لندن: الشيخة لطيفة تتلقى الرعاية في المنزل وتواصل التحسن
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علقت سفارة الإمارات في لندن على الأنباء التي تناولت حالة الشيخة لطيفة، مؤكدة بأنها "تتلقى الرعاية في المنزل وتواصل التحسن" بحسب ما ذكرته "رويترز".

وقالت سفارة الإمارات في لندن، إن الشيخة لطيفة بدبي، إحدى بنات حاكم دبي، تتلقى الرعاية في المنزل، مضيفة أن التغطية الإعلامية لا تعكس الوضع الحقيقي.

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية،"أكدت أسرتها أن صاحبة السمو تتلقى الرعاية في المنزل بدعم من عائلتها والأخصائيين الطبيين. إنها مستمرة في التحسن ونأمل أن تعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب". 

إلى ذلك أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن بالغ قلق المملكة المتحدة إزاء نشر فيديو جديد تتحدث فيه الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، عن احتجازها بأمر من والدها.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد نشرت مقاطع فيديو، تحدثت خلالها الأميرة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بريطانية، قائلة بأنها محتجزة كرهينة وتخشى على حياتها.

المصدر: رويترز

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