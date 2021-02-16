وسائل إعلام: ابنة حاكم دبي تقول إنها محتجزة كرهينة وتخشى على حياتها (فيديو)

قالت الأميرة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم في مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام بريطانية، إنها محتجزة كرهينة وتخشى على حياتها.

والأميرة مفقودة منذ ثلاث سنوات، ولم يسمع العالم شيئا عنها منذ أن حاولت الفرار من عائلتها في مارس 2018، لكنها أعيدت إلى دبي في ما وصفته العائلة المالكة بأنها "مهمة إنقاذ".

وفي رسائل فيديو سرية أرسلتها إلى أصدقائها اتهمت الأميرة لطيفة والدها باحتجازها "رهينة" وأنها تخشى على حياتها.

Princess Latifa, the daughter of Dubai's ruler who tried to flee the country in 2018, has been "held hostage" in a villa surrounded by police, according to secret videos to her friends.



Read more: https://t.co/jfpISH0OMtpic.twitter.com/zBE0xiRe8Q — The Telegraph (@Telegraph) February 16, 2021

وفي اللقطات التي نشرتها شبكتي BBC وSky news، قالت الأميرة لطيفة إن الكوماندوس خدروها أثناء هروبها على متن قارب وأعادوها إلى الحجز.

وأضافت: "تعرضت للضرب والتخدير والسجن، ثم نقلت إلى فيلا ملكية ووضعت تحت حراسة مسلحة وتم تسييج النوافذ بالقضبان.. هناك خمسة من رجال الشرطة في الخارج وشرطيتان داخل المنزل ولا يمكنني حتى الخروج لاستنشاق الهواء النقي".

وكشفت أنها صورت الفيديو "من الحمام لأنها الغرفة الوحيدة التي يمكنني قفل بابها.. أما باب غرفتي فلا استطيع قفله، لذلك عندما أغلقه أضع زجاجة وبعض الصناديق أسفله، لذا إذا فتح شخص ما الباب، سيصدر صوتا عاليا وسيكون مثل المنبه لذلك أتوقف عن الكلام".

وبحسب المعلومات فإن هذه المقاطع المصورة صورت على مدى عدة أشهر بعد أن نجح أصدقاؤها في إعطائها هاتفها بعد احتجازها.

فيما قالت Sky News، أنها أرست أسئلة إلى الأميرة لطيفة في ربيع وصيف 2019، وكان هناك اتفاق على نشر مقاطع الفيديو بإذن من الأميرة البالغة من العمر 35 عاما، ولكن في صيف عام 2020 فقد الاتصال بها ولا يوجد أي معلومات عنها.

المصدر: BBC + Sky news