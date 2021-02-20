السلطات الصحية المصرية: بدء تطعيم المواطنين ضد كورونا خلال أسابيع بعد انتهاء تلقيح الأطباء

أعلنت السلطات الصحية المصرية أنها تخطط لبدء تطعيم مواطني البلاد بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال أسابيع، متوقعة أن يتم تلقيح غالبيتهم حتى نهاية 2021.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حسام حسني، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة والناس"، السبت، إن حصول أطباء مستشفيات العزل لفيروس كورونا على اللقاحات جاء في "فترة قياسية".

وأشار حسني إلى أن جميع الأطباء في المستشفيات الجامعية والأخرى بدأوا في تلقي اللقاحات بدءا من السبت، مشددا على أنهم أساس التعامل مع المرضى.

وتابع المسؤول الصحي المصري: "خلال أسابيع سيتم الانتهاء من تطعيم الأطباء ونبدأ في تطعيم المواطنين".

وأضاف حسني أن تطعيم المواطنين سيتم في المرحلة الأولى بالرعاية من المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن ومرضى الأورام، مبينا أنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وذكر حسني: "نحصل على نصيب كبير من التطعيمات، معظم المصريين سيحصلون على اللقاح مع نهاية 2021".

ويبلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن 176943 حالة بينها 10250 وفاة و136889 شفاء.

المصدر: "المصري اليوم" + وكالات