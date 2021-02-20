 
مباشر

الجيش المصري ينفذ تدريبات عسكرية في البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

الجيش المصري ينفذ تدريبات عسكرية في البحر الأحمر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptgd

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ القوات البحرية المصرية والأسبانية تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان لها، اليوم السبت، أن التدريبات تمت بمشاركة الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) مع الفرقاطة الأسبانية (ESPS Reina Sofia).

وأشارت إلى أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، منها تدريبات تخصصية لصالح فرض المراقبة على السفن المشتبه فيها وإجراءات الأمن البحري، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الليلية بجانب تمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.

ووفقا للجيش المصري يعد هذا التدريب هو الثاني من نوعه خلال فترة زمنية وجيزة بالاشتراك مع القوات البحرية الأسبانية، حيث يهدف لتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين مما يساهم بشكلٍ فعال فى حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة .

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا