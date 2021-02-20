معيتيق يزور شرق البلاد.. ووحدة السلطة التنفيذية في ليبيا هي الهدف

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، صحبة وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري إلى مطار الأبرق الدولي بشرق البلاد.

إقرأ المزيد

وأعلن معيتيق على صقحته في موقع "فيسبوك" أنه وصل إلى مدينة طبرق وذلك "للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة".

وتشهد ليبيا نشاطا سياسيا مكثفا بهدف تمهيد الطريق في اتجاه تشكيل سلطات تنفيذية جديدة موحدة، تكتمل بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وفي هذا السياق، اجتمع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ"الجيش الوطني" في الرجمة بمبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا يان كوبيش.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة أن المشير" بحث مع المبعوث الأممي، حزمة من الملفات بينها الأمنية والعسكرية والسياسية".

وذكر أن المشير شدد "على ضرورة متابعة تنفيذ كامل بنود الاتفاق السياسي، حتى تصل البلاد إلى مرحلة استقرار دائم".

وفي شأن ذي صلة، أعرب المتحدث باسم بلدية سرت محمد الأميل عن ترحيب السلطات المحلية في سرت بانعقاد مجلس النواب بها، مضيفا قوله: بعد تنسيق ديوان مجلس النواب مع اللجنة العسكرية 5+5، تقرر أن تُعقد جلسة مجلس النواب المقبلة في مجمع قاعات واجادوجو، وترحب البلدية بانعقاد مجلس النواب في المدينة، وتدعو أن تكون سرت جامعة لليبيا ورمزا لوحدتها".

وتعهد المتحدث باسم بلدية سرت بتسخير "كل الإمكانات المتاحة لها لاستضافة جلسة مجلس النواب، وقد شكلت البلدية في اجتماع لها لجانا تشرف على الترتيب والتجهيز لاستقبال النواب لعقد جلستهم في سرت".

وأفاد في هذا الصدد بأن "مجلس النواب حجز فندقا بسرت من اليوم السبت إلى الخميس المقبل لاستقبال أعضاء المجلس".

المصدر: وال + ليبيا الحدث