الاتحاد العام التونسي للشغل يهدد بإعلان الإضراب العام

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أمس الجمعة، إن "المنظمة الشغيلة تتجه إلى الإضراب العام في القطاع العمومي".

وأوضح الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أن هذه الخطوة تهدف إلى "الضغط لإنقاذ المؤسسات العمومية، التي تعيش إشكاليات هيكلية ومادية خانقة بسبب فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد خلال السنوات العشر الأخيرة".

وأضاف الطبوبي لدى إشرافه على تجمع عمالي بمقر شركة الخطوط الجوية التونسية "التونيسار" بالعاصمة أنه "آن الأوان للوقوف صفا واحدا أمام محاولات إضعاف الدولة والتفويت في مؤسساتها العمومية التي تعرف تدميرا ممنهجا في الوقت الذي تواصل فيه النخبة السياسية مناكفاتها من أجل السلطة والسيطرة على مفاصل الدولة".

ودعا الطبوبي الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في إصلاح "التونيسار" وضخ الأموال اللازمة لإنقاذها من الانهيار "مثلما تفعل كل بلدان العالم مع ناقلاتها".

كما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في الوضعية التعاقدية للشركة التركية "تاف- تونس" مع مجمع الخطوط الجوية التونسية".

المصدر: تونس إفريقيا للأنباء