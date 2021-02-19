مصر.. غلق 11 منشأة طبية لإدارتها بدون ترخيص

أغلقت السلطات المحلية في محافظة بني سويف المصرية، يوم الجمعة، 11 منشأة طبية لإدارتها بدون إصدار ترخيص من المحافظة.

وحررت السلطات المختصة محاضر بحق المنشآت المخالفة تمهيدا لاستصدار قرارات بغلقها حتى إصدار التراخيص الخاصة.

وشدد محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب.

RT

وطالب غنيم بتقرير دوري عن نتائج الحملات التي تطلقها المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

RT

المصدر: RT