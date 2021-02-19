إسرائيل تسلم فلسطين جثمان الأسير داوود الخطيب

سلمت إسرائيل مساء اليوم الجمعة، جثمان الأسير الفلسطيني داوود الخطيب، على حاجز مزموريا بمحافظة بيت لحم.

وذكرت مراسلتنا في رام الله أن طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية برفقة الهلال الأحمر الفلسطيني تسلموا جثمان الأسير الخطيب، ثم تم نقله الى مستشفى بيت جالا الحكومي.

RT

وسيشيع الخطيب يوم غد السبت الساعة 10:30 صباحا من مستشفى بيت جالا الحكومي باتجاه منزل عائلته، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد عمر بن الخطاب في ساحة المهد، وفق المصادر ذاتها.

RT

وكان جثمان الأسير الخطيب محتجزا لدى إسرائيل منذ أكثر من 5 أشهر وكان قد مضى على اعتقاله 18 عاما.

وحكم على الأسير الخطيب بالسجن 18 عاما و8 أشهر، وكان قد تبقى من محكوميته عدة أشهر للتحرّر قبل وفاته في سجن "عوفر" الإسرائيلي.

المصدر: RT