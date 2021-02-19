مصر تعرض أقوى أسلحتها المحلية في الإمارات

تستعد مصر للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021 " ، والمقام بمدينة أبو ظبي خلال الفترة من 21-25 فبراير الحالي بأقوى الأسلحة المصنوعة محليا.

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وتشارك وزارة الإنتاج الحربي في الجناح المصري بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والتي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، وتعد هذه هي المشاركة الثالثة على التوالي لوزارة الإنتاج الحربي، حيث شاركت وزارة الإنتاج الحربي.

ومن المخطط أن يلتقي وزير الإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي خلال زيارته التي تبدأ غدا السبت إلى أبوظبي، عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.

المصدر: "اليوم السابع"