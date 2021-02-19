قسنطينة ستحتضن مصنع إنتاج "سبوتنيك V" في الجزائر

أعلن بقاط بركاني، عضو اللجنة العلمية لمكافحة وباء كورونا، رئيس عمادة الأطباء بالجزائر، أن السلطات قد اختارت مدينة قسنطينة، بشمال شرق البلاد، لإنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وأضاف، في حديثه لقناة "إذاعة سطيف" الجزائرية، أن البروفيسور كمال صنهاجي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، قد زار قسنطينة لتحديد الموقع الأمثل لبناء المصنع الذي يُفترض أن يشرع في إنتاج اللقاح في غضون 6 أشهر، حسبما أعلنه أمس الخميس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

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من جهته، قال إلياس أخاموخ، عضو اللجنة العلمية لمكافحة الوباء، للإذاعة ذاتها إن فتح المجال الجوي للرحلات ليس واردا بعد في ظل المعطيات الراهنة للوباء المتفشي بشكل مقلق في الخارج. وأضاف أن الجزائر ستتوفر لديها "خلال الثلاثي الثاني من السنة (...) 3 أو 4 ملايين جرعة" من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وردا على انشغالات المواطنين بشأن إلزامية التطعيم باللقاح من عدمها بالنسبة للراغبين في السفر، قال أخاموخ: "لا وجود لشرط تلقي اللقاح عند السفر و إنما تحليل الـ "بي سي آر" (PCR) ضروري قبل 72 ساعة" من الرحلة.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية+ قناة "إذاعة سطيف" الجزائرية