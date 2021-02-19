اختطاف مطرب في العاصمة الليبية بعد ساعات من مشاركته في حفل فني

اختطف مغني ليبي من قبل مجموعة مسلحة بعد ساعات من مشاركته في حفل فني، نظم في العاصمة طرابلس، احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.

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ونقل موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" عن مديرية أمن طرابلس أن مجموعة مسلحة، يرجح أنها تابعة لقوة الردع، اختطفت في العاصمة الليبية مغنيا شابا يشتهر باسم "ماني إغليسياس".

واوضح بيان لمديرية أمن طرابلس أن المسلحين اقتادوا الشاب إلى جهة مجهولة، بعد ساعات من إحيائه حفلا فنيا أقيم بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية