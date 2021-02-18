اليمن.. مجلس الشؤون الإنسانية في صنعاء يحذر من اتخاذ المدنيين في مأرب "دروعا بشرية"

حذر مجلس الشؤون الإنسانية التابع لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن من اتخاذ المدنيين "دروعا بشرية" في مدينة مأرب التي شهدت هجمات مكثفة في الأيام الماضية.

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وأعرب المجلس في بيان عن "الأسف البالغ لإصرار مليشيا حزب الإصلاح وتحالف العدوان استخدام المدنيين كدروع بشرية وعدم فتح ممرات إنسانية آمنة لعبور المدنيين ومحاولة استخدامهم كورقة ضغط أمام المجتمع الدولي والمنظمات بهدف وقف تقدم الجيش واللجان الشعبية".

وحمّل المجلس "تحالف العدوان ومرتزقته المسؤولية الجنائية في حال تعرض المدنيين لأي أذى قد يلحق بهم جراء اتخاذهم دروعا بشرية عبر وضعهم بمخيمات بمناطق عسكرية تدور فيها اشتباكات بأطراف مدينة مأرب".

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ"التدخل لوضع حد لممارسات تحالف العدوان ومرتزقته، وتجنيب المدنيين والنازحين ويلات وتبعات المعارك وعدم استخدامهم كدروع بشرية وفتح ممرات آمنة لخروجهم وتأمينهم".

وشن الحوثيون حملتهم للسيطرة على مأرب الواقعة على بعد نحو 120 كلم شرقي العاصمة صنعاء قبل نحو عام وكثفوا هجماتهم في الأيام الماضية.

المصدر: RT