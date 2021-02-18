الحوثي يعلق على دعوة غريفيث لوقف القتال في مأرب

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، على دعوة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لوقف القتال في محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

وغرد القيادي الحوثي على "تويتر" اليوم قائلا: "المعركة مستمرة لم تتوقف منذ فشل هجومهم على مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، إلى اليوم حتى يأتي غريفيث لتصنيف المعركة بالهجوم على مأرب"​​​.

وأضاف: "هو، المبعوث الأممي، يعلم أن العدوان رفض من البداية مبادرة النقاط التسع بخصوص مأرب تحت مبرر أن دول العدوان ومرتزقته ماضون في تحرير العاصمة صنعاء، ولم يقبل توقف الغارات ويفك الحصار مقابل إيقاف القصف".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا المبعوث الأممي مارتن غريفيث، جماعة "أنصار الله" إلى أيقاف هجومها على مأرب، وحذر من أن "السعي لانتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة يهدد كل آفاق عملية السلام".

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وكانت الأمم المتحدة حذرت الثلاثاء من التداعيات الإنسانية جراء تصاعد القتال بين القوات الحكومية اليمنية، وحركة "أنصار الله" الحوثية في مأرب شمال شرق البلاد.

وشن الحوثيون حملتهم للسيطرة على مأرب الواقعة على بعد نحو 120 كلم شرقي العاصمة صنعاء قبل نحو عام وكثفوا هجماتهم في الأيام الماضية.

المصدر: وكالات