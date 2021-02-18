وزيرة إماراتية تغرد باللغة التركية: نتمنى لكم النجاح

هنأ وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، الإمارات بنجاح مهمة "الأمل"، لترد وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري، بتمني النجاح لتركيا في استكشاف الفضاء.

ونشر ورناك، اليوم الخميس، تغريدة على "تويتر" قال فيها: "كل استكشاف جديد في الفضاء له قدرة على زيادة التعاون الدولي في خدمة مصالح السلام في كل العالم. نجاح الإمارات في مهمة الأمل، التي استمروا فيها منذ زمن طويل، يستحق الإشادة به. نهنئكم!".

Each new discovery in space has the potential of increasing international cooperation, serving to the interests of the world peace.



The success of the UAE in Hope Mission, on which they have been investing for a long time, is worthy of appraisal. Congratulations! https://t.co/fFgGqzEpNI — Mustafa Varank (@varank) February 18, 2021

وردت الأميري على هذا التعليق بتغريدة كتبتها باللغتين الإنجليزية والتركية حيث شكرت ورناك وقالت: "نحن كذلك نعتقد أن استكشاف الفضاء كان دائما وسيلة لبناء الجسور وتطوير فهمنا البشري الجماعي".

وأضافت الوزيرة الإماراتية: "أتمنى لتركيا رحلة اكتشاف ناجحة إلى القمر عام 2023، في ما سيزيد إسهام المنطقة في استكشاف الفضاء".

Teşekkürler. Uzay araştırmalarının her zaman pek çok keşfe aracılık ettiğine ve kolektif insan anlayışımızı geliştirdiğine inanıyoruz.



2023'te Türkiye'ye başarılı bir keşif yolculuğu diliyorum, bu çalışmanın bölgenin uzay araştırmalarına katkı sağlayacağına inanıyorum. @varankhttps://t.co/mEiVYUdhCI — Sarah Al Amiri (@SarahAmiri1) February 18, 2021

ووصل مسبار "الأمل" الإماراتي يوم 9 فبراير إلى مدار المريخ، وأرسل في 15 فبراير أول صورة التقطها للكوكب الأحمر إلى الأرض.

وبالتزامن مع ذلك أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تنوي، في إطار برنامجها الفضائي، إرسال مركبة فضائية إلى القمر عام 2023.

وتأتي تصريحات اليوم في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الإمارات وتركيا توترا على خلفية قضايا عدة، إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت رسائل متبادل تدل على توجه محتمل نحو تحسينها.

المصدر: RT