الحريري يبحث مع أمير قطر تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

بحث أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الخميس آخر المستجدات في لبنان مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن الحريري أطلع الأمير تميم، خلال اجتماع عقد بينهما في الدوحة، على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة في لبنان.

الرئيس سعد الحريري يلتقي أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث جرى استعراض أبرز المستجدات في #لبنان، وشدد سموه على موقف بلاده الداعم للبنان. @TamimBinHamadpic.twitter.com/Zc1ARNsL0o — Saad Hariri (@saadhariri) February 18, 2021

وذكرت الوكالة أن الأمير تميم أكد في هذا الصدد على موقف قطر الداعم للبنان وشعبه، داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها لبنان.

كما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب الوكالة.

وسبق أن بحث الحريري لدى وصوله الدوحة أمس آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية مع وزير الخارجية القطري عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث هنأ قطر بالمصالحة الخليجية، حسب ما جاء على حسابه في "تويتر".

الرئيس سعد الحريري يهنئ دولة #قطر بالمصالحة الخليجية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يؤكد استمرار دعم بلاده للبنان pic.twitter.com/v4UmVQqGNp — Saad Hariri (@saadhariri) February 17, 2021

المصدر: قنا + RT