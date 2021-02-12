الحريري: لا تقدم في تشكيل الحكومة اللبنانية وكل فريق يتحمل مسؤولية مواقفه

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، إنه لا تقدم في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن كل فريق يتحمل مسؤولية مواقفه منذ اليوم.

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وكتب الحريري في تغريدات على موقعه في "تويتر" "تشاورت مع رئيس الجمهورية وسأكمل التشاور ولا تقدم في تشكيل الحكومة ولكن شرحت له الفرصة الذهبية التي نحن فيها وكل فريق يتحمل مسؤولية مواقفه منذ اليوم".

تشاورتُ مع رئيس الجمهورية وسأكمل التشاور ولا تقدّم في تشكيل الحكومة ولكن شرحتُ له الفرصة الذهبيّة التي نحن فيها وكلّ فريق يتحمّل مسؤوليّة مواقفه منذ اليوم — Saad Hariri (@saadhariri) February 12, 2021

وتابع الحريري "موقفي ثابت وواضح، هو حكومة من 18 وزيرا جميعهم اختصاصون وهذا ما لن يتغير لدي".

موقفي ثابت وواضح، هو حكومة من 18 وزيراً جميعهم اختصاصين وهذا ما لن يتغير لدي — Saad Hariri (@saadhariri) February 12, 2021

وأضاف الحريري"خلال زيارتي إلى فرنسا لمست حماسا لتشكيل الحكومة اللبنانية والمشكلة تكمن في تأليف حكومة مكونة من اختصاصيين ولذلك لا يمكن القيام بأي مهمة إصلاحية".

خلال زيارتي الى #فرنسا لمستُ حماساً لتشكيل الحكومة اللبنانية والمشكلة تكمن في تأليف حكومة مكوّنة من اختصاصيين ولذلك لا يمكن القيام بأيّ مهمّة إصلاحيّة — Saad Hariri (@saadhariri) February 12, 2021

وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الحريري، أمس الخميس، التطورات الإقليمية والصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية وسبل تذليلها.

المصدر: RT