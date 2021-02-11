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ماكرون يبحث مع الحريري الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية

أخبار العالم العربي

ماكرون يبحث مع الحريري الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية
AFP Ludovic MARIN
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري
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بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، التطورات الإقليمية والصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة وسبل تذليلها.

وأفاد مكتب الحريري، بأن الأخير لبى دعوة ماكرون إلى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية الاليزيه في باريس.

وأضاف أن اللقاء الذي دام ساعتين، تناول آخر التطورات الإقليمية ومساعي الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات التي يواجهها، إضافة إلى جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ في أغسطس الماضي.

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وأشار إلى أن الحريري في هذا السياق بحث وماكرون الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة، السبل الممكنة لتذليلها.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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