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وسائل إعلام لبنانية: الإليزيه يناقش مسألة أن تسمي باريس وزيري العدل والداخلية في الحكومة اللبنانية

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام لبنانية: الإليزيه يناقش مسألة أن تسمي باريس وزيري العدل والداخلية في الحكومة اللبنانية
AFP Ludovic MARIN
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أفادت قناة لبنانية بأنه يجري تداول طرح في الإليزيه، يقضي بأن يسمي الفرنسيون وزيري العدل والداخلية في لبنان، لتخطي المشكلة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

ونقلت قناة "الجديد" عن مصادرها أن "العقبة الأساس تبقى على حالها وهي تمسك الرئيس عون وفريقه متمثلا برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالثلث المعطل في الحكومة المرتقبة".

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية اتهم الحريري في 29 يناير الماضي، "بالتفرد في تشكيل الحكومة" ورفض الأخذ بملاحظات الرئيس عون.

ومن جانبه، قال حسين الوجه المستشار الإعلامي للحريري​، إن عون​ مصمم على فرض معايير غير دستورية والعودة بالبلاد إلى ما قبل ​الطائف.

وأضاف: "العهد القوي يعاقب نفسه نكاية ب​الدستور".

 

المصدر: "الجديد" + RT

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