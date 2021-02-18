وزارة الصحة السعودية: الاكتفاء بجرعة واحدة لمصابي كورونا بعد 6 أشهر من تعافيهم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم.

وأوضحت الوزارة اليوم الخميس، في تغريدة على موقعها في "تويتر" "أن هذه الجرعة تعتبر منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصن متعافي خلال الأشهر الستة بعد التعافي".

أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتكون بعد مرور (6) أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّن (متعافي) خلال الستة شهور بعد التعافي. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 18, 2021

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في كافة مناطق المملكة، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة.

تعلن وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة، ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 18, 2021

المصدر: وزارة الصحة السعودية على" تويتر"