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الكويت.. براءة ناصر الدويلة من تهمة الإساءة للسعودية

أخبار العالم العربي

الكويت.. براءة ناصر الدويلة من تهمة الإساءة للسعودية
ناصر الدويلة
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أيدت ‏محكمة التمييز في الكويت براءة المحامي، ناصر الدويلة، من تهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء الحكم موافقا لحكم محكمة الاستئناف والجنايات الذي صدر عام 2019، ببراءة الدويلة من الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدات.

وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده، بتهم تتعلق بالإساءة إلى الإمارات من خلال تغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.

المصدر: صحيفة الراي

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