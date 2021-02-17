مصرع 15 ضابطا حوثيا في اليمن

أعلن الحوثيون يوم الأربعاء عن مقتل 15 عسكريا من القوات التابعة لهم معظمهم ضباط، في مواجهات مع الجيش اليمني المسنود بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين بأن صنعاء شيعت اليوم في موكب جنائزي جثامين كوكبة من القيادات العسكرية.

وقالت إنه تم تشييع كل من العقيد طارق سنان علبان، والعقيد بشير حسن المراني، والعقيد محمد الصغير الرضي، والمقدم قاسم صلاح السودي، والمقدم يحيى صالح الخالدي، والرائد محمد علي صوفان، والرائد عبدالجليل الخطيب، والنقيب زايد حمود الجرادي، والملازم أول جلال عبده المؤيد، والملازم أول علي عبد الله المرتضى، والملازم ثاني عبد الرحمن الجوبي، والمساعد عصام ناصر الحيفي، والمساعد محمد علي الجمرة، والمساعد نصيب عبد الله طاهر، والمساعد محمود علي دويد.

وأشارت إلى أن مراسم التشييع جرت في جامع الشعب بأمانة العاصمة صنعاء.

المصدر: وكالة "سبأ"