شاهد.. "حزب الله" اللبناني ينشر فيديو للمواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المدن

نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يظهر المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل المدن، أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

ونشر "الإعلام الحربي" التابع للحزب المقطع تحت عنوان: "أيها الصهاينة، لديكم أهداف عسكرية وأمنية داخل مدنكم".

وتداول ناشطون لبنانيون المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "ما لم يواجهه كيانكم".

لم تروا إلا بعض بأسنا ولن ينفعكم شيء حين يقع الفأس في الرأس #ما_لم_يواجهه_كيانكمpic.twitter.com/GaPIYbuMid — Nabil Abdel sater (@Nabil_abdlsater) February 17, 2021

وكان أمين عام الحزب حسن نصر الله قد قال مخاطبا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي مؤخرا: "نحن لا نبحث عن مواجهة ولا عن حرب، ولكن إن فرضتم حربا سنخوضها".

وأضاف: "إذا قصفتم مدينة سنقصف مدينة، وإذا قصفتم قرى سنقصف المستوطنات".

وتابع: "أنت تفعل ما تريد ونحن سنفعل ما نريد… ولا أحد يضمن ألا تتدحرج الحرب القصيرة إلى حرب شاملة".

المصدر: RT